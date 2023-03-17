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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

президент РФ Фото: kremlin.ru
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в распространенном заявлении суда, они могут быть причастны к "военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию", пишет ТАСС.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через Telegram заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордеры на арест юридически ничтожны. 


"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал самарского депутата от КПРФ Михаила Абдалкина виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

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