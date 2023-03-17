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В ВКО бухгалтер потратил 9 млн тенге школьных средств на азартные игры

суд Фото: Zakon.kz
В ВКО бухгалтер школы растратил около 12 млн тенге, 9 млн из которых он потратил на азартные игры и погашение кредитов, а часть отдал родственникам, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, с января 2018 года по июль 2022 года бухгалтер одной из средних школ Курчумского района незаконно начислял на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников деньги, предназначенные для школьных нужд.

"Вина бухгалтера доказана заключениями судебно-экономической экспертизы, показаниями свидетелей и признательными показаниями подсудимого", – рассказали в пресс-службе Курчумского районного суда.

С учетом признания вины, раскаяния и того, что на иждивении бухгалтера-афериста находятся малолетние дети, суд назначил подсудимому три с половиной года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бухгалтер детской больницы проиграл 109 млн тенге в казино.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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