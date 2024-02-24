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Более 426 млн тенге потратили на азартные игры должники по алиментам в Алматинской области

Более 426 млн тенге потратили на азартные игры должники по алиментам в Алматинской области Фото: unsplash
Сотрудники прокуратуры Алматинской области выявили 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 24 февраля 2024 года, из релиза, опубликованного на сайте надзорного органа.

"Должники из-за нежелания или равнодушия к своим же детям, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах. К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше 1 млн тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 млн тенге", – говорится в сообщении.

Принятыми прокуратурой региона мерами на сегодня уже 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 млн тенге.

"В отношении шестерых должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Работа с остальными должниками продолжается".Прокуратура Алматинской области

Также надзорный орган напомнил должникам о предусмотренной административной (ст. 669 КоАП РК) и уголовной (ст. 139 УК РК) ответственности за неисполнение обязанностей по уплате алиментов.

21 февраля 2024 года депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов вновь предложил создать в Казахстане Государственный алиментный фонд. С аналогичным предложением он выступал еще в апреле 2023 года.

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