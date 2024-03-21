Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана 21 марта 2024 года обратилось к гражданам, которым напомнило о профилактике пищевых отравлений в период празднования Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.
О мерах профилактики пищевых отравлений казахстанцам напомнили в связи с тем, что празднование Наурыза традиционно сопровождается изобилием разных блюд – наурыз-коже, бешбармак, казы, шужык, куырдак, молочные напитки, салаты.
"Готовясь к празднику, люди массово закупают продукты на стол, родители приносят еду в детские сады и школы, в городах и населенных пунктах открываются ярмарки. Во избежание пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в период проведения праздничных мероприятий необходимо соблюдать ряд рекомендаций".Пресс-служба Минздрава РК
Организаторам и участникам мероприятий:
- необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении и реализации пищевой продукции;
- запрещена реализация продуктов домашнего изготовления;
- продавцы должны находиться в специальной одежде, торговать продукцией в одноразовой посуде, с соблюдением личной гигиены;
- обязательна организация мест сбора отходов и их своевременный вывоз.
В школах и детских садах:
- родительской общественности и администрации объектов образования необходимо провести разъяснительную работу, запретить употребление продукции домашнего изготовления, которая при несоблюдении условий и сроков хранения может привести к массовому отравлению.
"В праздничные дни объектами общественного питания и торговли в большом количестве готовятся как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, заливное мясо, которые имеют короткий срок хранения и реализации. Поэтому необходимо обращать внимание на их сроки годности, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения".Пресс-служба Минздрава РК
Ранее сообщалось, что на площади Астана в Алматы выступил Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом. Затем перед президентом и алматинцами выступил Димаш Кудайберген.
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Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года.
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