Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам

Министерство здравоохранения Казахстана 21 марта 2024 года обратилось к гражданам, которым напомнило о профилактике пищевых отравлений в период празднования Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

О мерах профилактики пищевых отравлений казахстанцам напомнили в связи с тем, что празднование Наурыза традиционно сопровождается изобилием разных блюд – наурыз-коже, бешбармак, казы, шужык, куырдак, молочные напитки, салаты.

"Готовясь к празднику, люди массово закупают продукты на стол, родители приносят еду в детские сады и школы, в городах и населенных пунктах открываются ярмарки. Во избежание пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в период проведения праздничных мероприятий необходимо соблюдать ряд рекомендаций". Пресс-служба Минздрава РК

Организаторам и участникам мероприятий:

необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении и реализации пищевой продукции;

запрещена реализация продуктов домашнего изготовления;

продавцы должны находиться в специальной одежде, торговать продукцией в одноразовой посуде, с соблюдением личной гигиены;

обязательна организация мест сбора отходов и их своевременный вывоз.

В школах и детских садах:

родительской общественности и администрации объектов образования необходимо провести разъяснительную работу, запретить употребление продукции домашнего изготовления, которая при несоблюдении условий и сроков хранения может привести к массовому отравлению.

"В праздничные дни объектами общественного питания и торговли в большом количестве готовятся как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, заливное мясо, которые имеют короткий срок хранения и реализации. Поэтому необходимо обращать внимание на их сроки годности, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения". Пресс-служба Минздрава РК

Ранее сообщалось, что на площади Астана в Алматы выступил Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом. Затем перед президентом и алматинцами выступил Димаш Кудайберген.

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Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года.