Акции банков США, Европы и Японии резко упали в цене

Акции крупнейших банков США, Европы и Японии снизились в среднем на 16% ($459 млрд в денежном эквиваленте) с начала марта из-за банкротства Silicon Valley Bank в США и проблем швейцарского Credit Suisse, сообщает Zakon.kz.

Это является крупнейшим падением с марта 2020 года. Регуляторы предпринимают попытки стабилизировать ситуацию, передает EA Daily.

В пятницу акции First Republic и Credit Suisse, которые получили экстренное кредитование на $30 млрд и $54 млрд соответственно, продолжили падение.

По данным издания Financial Times, Goldman Sachs потерял около $200 млн на торговле ценными бумагами из-за сложившейся ситуации, но в банке эту информацию не комментируют.

Трещины в банковской системе США появились 10 марта. Тогда, кредитор SVB Financial Group, ориентированный на стартапы, стал банкротом. Это крупнейший крах в банковской системе США со времен финансового кризиса 2008 года.

Американские экономисты провели исследование, по результатам которого выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB).

