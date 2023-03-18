Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Акции банков США, Европы и Японии резко упали в цене

Акции банков США, Европы и Японии резко упали в цене Фото: freepik
Акции крупнейших банков США, Европы и Японии снизились в среднем на 16% ($459 млрд в денежном эквиваленте) с начала марта из-за банкротства Silicon Valley Bank в США и проблем швейцарского Credit Suisse, сообщает Zakon.kz.

Это является крупнейшим падением с марта 2020 года. Регуляторы предпринимают попытки стабилизировать ситуацию, передает EA Daily.

В пятницу акции First Republic и Credit Suisse, которые получили экстренное кредитование на $30 млрд и $54 млрд соответственно, продолжили падение.

По данным издания Financial Times, Goldman Sachs потерял около $200 млн на торговле ценными бумагами из-за сложившейся ситуации, но в банке эту информацию не комментируют.

Трещины в банковской системе США появились 10 марта. Тогда, кредитор SVB Financial Group, ориентированный на стартапы, стал банкротом. Это крупнейший крах в банковской системе США со времен финансового кризиса 2008 года.

Американские экономисты провели исследование, по результатам которого выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB).

Читайте также

В зоне риска: в США около 200 банков могут обанкротиться в ближайшее время

Какой ущерб нанесен экономике Турции от землетрясений

Мухит Турсынали
Евросоюз Банки США Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
президент РФ
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления