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Человек сгорел в строительном вагончике в Павлодаре

Человек сгорел в строительном вагончике в Павлодаре Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре горел деревянный строительный вагончик на металлической основе. Пожарные в ходе работ обнаружили обгоревшее тело. Пол и личность человека устанавливаются, сообщает Zakon.kz.

18 марта в 04:09 поступила информация о возгорании вагончика, расположенного в Павлодаре, на улице Генерала Дюсенова 304.

Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что на частной территории полностью выгорел деревянный строительный вагончик на металлической основе, площадью 20 кв.м.

Человек сгорел в строительном вагончике в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

В ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело, идентификация жертвы и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пожар локализован в 04:25. Ликвидация в 04:38.

Принадлежность, причина ущерба устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 7 сотрудников личного состава ГУ "Служба пожаротушения и аварийной спасательных работ ДЧС Павлодарской области".

По данному факту УЧС города Павлодар начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК РК "Нарушение пожарной безопасности".

23 февраля павлодарец поджег квартиру и выпрыгнул с пятого этажа.

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