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"Наконец-то!": Жанар Дугалова выходит замуж, в Сети появились фото и видео

"Наконец-то!": Жанар Дугалова выходит замуж, появились фото и видео Фото: Instagram/sadvakasovamadina, arapbayevamarzhan
Известная казахстанская певица, победительница "Türkvizyon-2014", экс-солистка группы КешYOU Жанар Дугалова выходит замуж. Кыз узату (проводы невесты, проводятся перед свадьбой) прошло 17 марта в Астане. Об этом стало известно из социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео с кыз узату поделились певицы Мадина Садуакасова и Маржан Арапбаева, которые были среди приглашенных гостей, на своих страницах в Instagram.

"Здравствуйте, друзья! Итак, как мы вам и обещали рассказать, сегодня наша подруга, сестренка, суперпевица Жанар Дугалова наконец-то выходит замуж. Сегодня узату той... Жанар, Ильяс, поздравляем вас и желаем счастья!" - сказали Мадина Садуакасова и Маржан Арапбаева в видео, которыми поделились в Stories.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina, arapbayevamarzhan

Также певицы показали танец Жанар Дугаловой с отцом.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina, arapbayevamarzhan

Маржан Арапбаева отметила, что родители экс-солистки группы КешYOU счастливы.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina, arapbayevamarzhan

Среди фотографий, которыми поделились гостьи, можно заметить то, что лицо мужа Жанар прикрыто смайликом, но на одном из видео лицо Ильяса можно все-таки разглядеть.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina, arapbayevamarzhan

Прощальную песню на Кыз узату Жанар Дугаловой спела Мадина Садуакасова, которая и вручила невесту в руки жениха.

Судя по многочисленным Stories Садуакасовой и Арапбаевой, среди гостей торжества были актриса Самал Еслямова, певцы Алишер Каримов и Amre.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina, arapbayevamarzhan

Фото: Instagram/sadvakasovamadina, arapbayevamarzhan

2 марта 2023 года стало известно, что актриса и экс-солистка популярной казахстанской группы KeshYou Камшат Жолдыбаева выходит замуж. Избранником 35-летней певицы стал 29-летний актер Газрет Ержанов, с которым она снималась в казахстанском сериале "Рауза". Об этом стало известно из социальных сетей.

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