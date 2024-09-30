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Жанар Дугалова восхитила новыми фото со съемочной площадки

Жанар Дугалова восхитила новыми фото со съемочной площадки, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 12:32 Фото: Instagram/zhanar_dugalova
Известная казахстанская певица, победительница Türkvizyon-2014, экс-солистка группы КешYOU Жанар Дугалова, которая уже несколько дней делится снимками со съемочной площадки, накануне, 29 сентября 2024 года, вновь опубликовала новые фото, сообщает Zakon.kz.

Публикацию в Instagram артистка никак не подписала, лишь оставив под ней три смайлика.

Комментаторы в очередной раз восхитились красотой певицы и порадовались тому, что она вновь начала творить:

  • "Лучшая".
  • "Наконец-то ты начала творить".
  • "Уау, ты очень красивая женщина".
  • "Жанара, люблю вас. Ждем от вас сольного концерта".
  • "Эта девушка очаровательна... Как к ней подкатить, братья?"
  • "Жду отличных творений от вас: новый клип, много новых песен".

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В марте 2023 года стало известно, что Жанар Дугалова вышла замуж. Фотографиями и видео с кыз узату (проводы невесты, проводятся перед свадьбой) поделились певицы Мадина Садуакасова и Маржан Арапбаева, которые были среди приглашенных гостей.

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