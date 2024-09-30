Жанар Дугалова восхитила новыми фото со съемочной площадки
Фото: Instagram/zhanar_dugalova
Известная казахстанская певица, победительница Türkvizyon-2014, экс-солистка группы КешYOU Жанар Дугалова, которая уже несколько дней делится снимками со съемочной площадки, накануне, 29 сентября 2024 года, вновь опубликовала новые фото, сообщает Zakon.kz.
Публикацию в Instagram артистка никак не подписала, лишь оставив под ней три смайлика.
Комментаторы в очередной раз восхитились красотой певицы и порадовались тому, что она вновь начала творить:
- "Лучшая".
- "Наконец-то ты начала творить".
- "Уау, ты очень красивая женщина".
- "Жанара, люблю вас. Ждем от вас сольного концерта".
- "Эта девушка очаровательна... Как к ней подкатить, братья?"
- "Жду отличных творений от вас: новый клип, много новых песен".
Материал по теме
Баян Алагузова ждет очередного творческого чуда
В марте 2023 года стало известно, что Жанар Дугалова вышла замуж. Фотографиями и видео с кыз узату (проводы невесты, проводятся перед свадьбой) поделились певицы Мадина Садуакасова и Маржан Арапбаева, которые были среди приглашенных гостей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript