Жанар Дугалова восхитила новыми фото со съемочной площадки

Известная казахстанская певица, победительница Türkvizyon-2014, экс-солистка группы КешYOU Жанар Дугалова, которая уже несколько дней делится снимками со съемочной площадки, накануне, 29 сентября 2024 года, вновь опубликовала новые фото, сообщает Zakon.kz.

Публикацию в Instagram артистка никак не подписала, лишь оставив под ней три смайлика.

Комментаторы в очередной раз восхитились красотой певицы и порадовались тому, что она вновь начала творить:

"Лучшая".

"Наконец-то ты начала творить".

"Уау, ты очень красивая женщина".

"Жанара, люблю вас. Ждем от вас сольного концерта".

"Эта девушка очаровательна... Как к ней подкатить, братья?"

"Жду отличных творений от вас: новый клип, много новых песен".

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В марте 2023 года стало известно, что Жанар Дугалова вышла замуж. Фотографиями и видео с кыз узату (проводы невесты, проводятся перед свадьбой) поделились певицы Мадина Садуакасова и Маржан Арапбаева, которые были среди приглашенных гостей.