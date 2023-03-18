Казахстан присоединился к программе "Эффективное управление в интересах экономического развития"

В рамках официального визита в Астане состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли с Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асетом Иргалиевым, на которой стороны подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Zakon.kz.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в рамках программы "Эффективное управление в интересах экономического развития", к которой Казахстан присоединяется с 2023 года, и подписали меморандум о взаимопонимании.



"Подписание меморандума о взаимопонимании внесет дополнительный вклад в укрепление стратегического партнерства и взаимодействия между нашими странами. Предметом подписанного сегодня соглашения является оказание взаимной поддержки в рамках программы "Эффективное управление в интересах экономического развития" в нашей стране. Ожидаемым результатом партнерства является эффективное и прозрачное проведение экономических реформ, определенных участниками как часть программы, помогающей проводить реформы по всему региону", – сказал Асет Иргалиев.

Программа поддерживает усилия стран в сборе достоверных данных и их использовании для разработки политики, и реализации экономических реформ, улучшения координации внутри правительства и улучшения взаимодействия с гражданами.

По итогам встречи участники выразили признательность за состоявшуюся деловую беседу и подчеркнули важность дальнейших отношений между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.