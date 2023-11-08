Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаеву доложили о структурных реформах в экономике Казахстана

президент РК Фото: Акорда
Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенту был представлен анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро национальной статистики в цифровое ведомство.

Председатель Агентства доложил, что разработан законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными.

По итогам встречи глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.

Отметим, что Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам 16 сентября.

Читайте также

АРРФР
В АРРФР прокомментировали расширение перечня признаваемых рейтинговых агентств
В Казахстане запущена программа MBA для сотрудников благотворительных организаций
Запущена первая программа MBA для сотрудников благотворительных организаций
1xbet работает
1xBet работает в штатном режиме
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления