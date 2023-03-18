В Турции число погибших при землетрясениях превысило 49,5 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге рассказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Также он уточнил, что среди погибших было около 7 тыс. иностранцев.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 48 тыс. человек, еще 100 тыс. получили ранения.



Ранее сообщалось, о чем вспоминают казахстанские спасатели, вернувшиеся из Турции.