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В Турции число погибших при землетрясениях превысило 49,5 тысячи человек

землетрясение Фото: Anadolu Agency
В Турции число погибших при землетрясениях превысило 49,5 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге рассказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Также он уточнил, что среди погибших было около 7 тыс. иностранцев.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 48 тыс. человек, еще 100 тыс. получили ранения.

Ранее сообщалось, о чем вспоминают казахстанские спасатели, вернувшиеся из Турции.

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