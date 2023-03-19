В Эквадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,7 произошло на территории Эквадора, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным центра, землетрясение произошло в 23:12 по времени Астаны. Эпицентр подземных толчков находился в 59 км от города Гуаякиль. Очаг залегал на глубине 80 км.



О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

18 марта землетрясение произошло почти в 600 км от Алматы.