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В Эквадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7

Эквадор Фото: wikimedia.org
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,7 произошло на территории Эквадора, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным центра, землетрясение произошло в 23:12 по времени Астаны. Эпицентр подземных толчков находился в 59 км от города Гуаякиль. Очаг залегал на глубине 80 км.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

18 марта землетрясение произошло почти в 600 км от Алматы.

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