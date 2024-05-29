Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Мьянме, рядом с границей Индии

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 18:54 Фото: wikimedia.org
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал на территории Мьянмы, недалеко от границы с Индией, землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте организации, эпицентр располагался в 32 км к юго-востоку от города Маулайк с населением около 45 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 95 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее спасатели ВКО напомнили о правилах поведения при землетрясении.

Читайте также

хуситы атаковали коммерческие суда
Йеменские хуситы вновь атаковали коммерческие суда в Средиземном море
почта Великобритании
Британскую королевскую почту решил купить чешский миллиардер
умер актер
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"
Елена Беляева
Индия Мьянма Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: