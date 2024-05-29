Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Мьянме, рядом с границей Индии
Фото: wikimedia.org
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал на территории Мьянмы, недалеко от границы с Индией, землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации на сайте организации, эпицентр располагался в 32 км к юго-востоку от города Маулайк с населением около 45 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 95 км.
Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Ранее спасатели ВКО напомнили о правилах поведения при землетрясении.
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