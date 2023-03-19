Землетрясение в Эквадоре привело к трагедии

Пассажир автомобиля погиб под обломками дома в результате землетрясения в городе Куэнка, сообщает Zakon.kz.

Издание NBS News пишет о том, что в ряде городов на зданиях появились трещины, обрушились стены. Отмечается, что люди в панике вышли на улицы.

Власти распорядились закрыть три автомобильных туннеля.

Un fuerte sismo con epicentro en Ecuador sacudió el sábado la región de Tumbes y parte de la costa de Perú, sin causar víctimas ni daños materiales según los primeros reportes de las autoridades peruanas. Video: RRSS#ElDeber #Sismo #Ecuador pic.twitter.com/R9kn9m81sg — EL DEBER (@grupoeldeber) March 18, 2023

Как уточняется, в ряде городов есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7.