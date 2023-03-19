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Землетрясение в Эквадоре привело к трагедии

землетрясение Фото: Twitter/@Manuel66155739
Пассажир автомобиля погиб под обломками дома в результате землетрясения в городе Куэнка, сообщает Zakon.kz.

Издание NBS News пишет о том, что в ряде городов на зданиях появились трещины, обрушились стены. Отмечается, что люди в панике вышли на улицы. 

Власти распорядились закрыть три автомобильных туннеля.

Как уточняется, в ряде городов есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7.

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