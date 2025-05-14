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Мир

Взрыв на митинге привел к трагедии в Пакистане

взрыв произошел на митинге в Пакистане, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 00:44 Фото: pixabay
В городе Кветта в провинции Белуджистан на митинге Пакистанской народной партии (ПНП) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще 11 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала ARY News, в участников митинга бросили две ручные гранаты. Также применялся гранатомет M203. Отмечается, что мероприятие проводилось в связи с участием пакистанской армии в конфликте с Индией.

"Взрыв прогремел в Кветте, когда там проходил митинг во главе с членом ассамблеи провинции Белуджистан Али Мададом Джаттаком из ПНП, в результате чего один человек погиб и 11 получили ранения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, сам Джаттак не пострадал, однако его автомобиль получил повреждения. Пострадавших доставили в больницы. Власти провинции осудили нападение на Джаттака, назвав взрыв "трусливым актом".

Ранее сообщалось, что Индия приостановила удары по Пакистану.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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