Уголовное дело завели на женщину после публикации видео с истязанием детей
Фото: Zakon.kz
Узбекистанская полиция завела дело в отношении 23-летней жительницы Самарканда после того, как она истязала детей, угрожая мужу убить их, сообщает Zakon.kz.
Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах жительница Самарканда, держа на руках по очереди двух маленьких детей, сообщает мужу, который находится на заработках в России, что убьет малышей.
"Вот таким образом я убью твоих детей. Я их не оставлю, убью, заберу их жизни", — заявила женщина на кадрах.
В местной полиции рассказали, что в отношении женщины завели уголовное дело по статье "Истязание". В ведомстве уточнили, что видео подозреваемая записала во время ссоры с мужем.
В Балхаше под следствие попала работница детского сада. Ее подозревают в истязании детей. Родители изучили видео с камер наблюдения и потребовали от властей разобраться в ситуации.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ