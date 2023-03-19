Уголовное дело завели на женщину после публикации видео с истязанием детей

Узбекистанская полиция завела дело в отношении 23-летней жительницы Самарканда после того, как она истязала детей, угрожая мужу убить их, сообщает Zakon.kz.

Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах жительница Самарканда, держа на руках по очереди двух маленьких детей, сообщает мужу, который находится на заработках в России, что убьет малышей.

"Вот таким образом я убью твоих детей. Я их не оставлю, убью, заберу их жизни", — заявила женщина на кадрах.

В местной полиции рассказали, что в отношении женщины завели уголовное дело по статье "Истязание". В ведомстве уточнили, что видео подозреваемая записала во время ссоры с мужем.

В Балхаше под следствие попала работница детского сада. Ее подозревают в истязании детей. Родители изучили видео с камер наблюдения и потребовали от властей разобраться в ситуации.