Первые избирательные участки открылись для голосования
Фото: МИД РК
В семь утра по местному времени открылись избирательные участки в Токио и Сеуле, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает министерство иностранных дел Казахстана, первые участки для голосования открылись в Японии и Корее. Ход выборов депутатов мажилиса Парламента Казахстана будут освещать в ведомстве.
Фото: МИД РК
Фото: МИД РК
19 марта 2023 года в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента и местные маслихаты. Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ