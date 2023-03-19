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Первые избирательные участки открылись для голосования

Первые избирательные участки открылись для голосования Фото: МИД РК
В семь утра по местному времени открылись избирательные участки в Токио и Сеуле, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает министерство иностранных дел Казахстана, первые участки для голосования открылись в Японии и Корее. Ход выборов депутатов мажилиса Парламента Казахстана будут освещать в ведомстве.


Первые избирательные участки открылись для голосования

Фото: МИД РК


Первые избирательные участки открылись для голосования

Фото: МИД РК


19 марта 2023 года в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента и местные маслихаты. Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.

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