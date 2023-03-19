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Свалку с мешками "технической серы" изучают экологи Павлодара

Свалку с мешками «технической серы» изучают экологи Павлодара Фото: Instagram/ecodep_pavlodar
Стихийную свалку мешков с надписями "Техническая сера" обнаружили на берегу Иртыша жители Павлодара. Специалисты изучают содержимое тары, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях Павлодара распространилось видео, на котором местные жители показали свалку мешков. Надпись на них гласит "Сера техническая комовая". После публикации, на место выехали экологи.

"В результате выезда установлено, что местонахождение размещения биг-бегов находится в районе железнодорожного моста в северной части города (Химгородок) на территории станции АО НК "КТЖ", — сообщает пресс-служба департамента экологии.


По предварительным данным, в мешках упакован кварцевый песок, сообщили в департаменте экологии Павлодара. Однако специалисты взяли пробы для лабораторного изучения, отмечают в ведомстве.

"Для контрольной идентификации инертного материала лабораторией Департамента отобраны пробы содержимого". Пресс-служба департамента экологии Павлодара

В Северо-Казахстанской области полигон, где захоронена сибирская язва стал препятствием для ремонта водопровода к одному из сел региона. Две тысячи сельчан получают воду на четыре часа в день из-за аварийной системы водоснабжения.

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