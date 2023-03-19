Свалку с мешками "технической серы" изучают экологи Павлодара

Стихийную свалку мешков с надписями "Техническая сера" обнаружили на берегу Иртыша жители Павлодара. Специалисты изучают содержимое тары, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях Павлодара распространилось видео, на котором местные жители показали свалку мешков. Надпись на них гласит "Сера техническая комовая". После публикации, на место выехали экологи.

"В результате выезда установлено, что местонахождение размещения биг-бегов находится в районе железнодорожного моста в северной части города (Химгородок) на территории станции АО НК "КТЖ", — сообщает пресс-служба департамента экологии.





По предварительным данным, в мешках упакован кварцевый песок, сообщили в департаменте экологии Павлодара. Однако специалисты взяли пробы для лабораторного изучения, отмечают в ведомстве.

"Для контрольной идентификации инертного материала лабораторией Департамента отобраны пробы содержимого". Пресс-служба департамента экологии Павлодара

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