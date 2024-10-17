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Туши животных и невыносимый запах: жители Алматы пожаловались на стихийную свалку

Туши животных и невыносимый запах: жители Алматы пожаловались на стихийную свалку, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 00:40 Фото: pixabay
Жители окраины Алматы обратились с просьбой ликвидировать стихийную свалку, которая возникла рядом с их домами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 октября телеканал "КТК", по словам жителей, на несанкционированный полигон неизвестные выбрасывают не только бытовые отходы и строительные материалы, но и туши мертвых животных. Местные жители находили останки собак, свиней и крупного рогатого скота.

Как отметили жители, ситуация осложняется тем, что несколько лет назад они купались в местной реке, а теперь вблизи этого места даже находиться страшно. Неприятный запах доносится до жилых домов, а находки разлагающихся животных вызывают у людей беспокойство.

"Мы обнаружили туши собак, свиней и даже коров. Летом запах невыносимый, особенно в жару, когда повсюду мухи", — поделился местный житель Юрий Курносов.

Некоторые неравнодушные жители успевают спасти животных, которых привозят умирать. В отдельных случаях удается найти живых котят или щенков, выброшенных в пакеты. Однако, по словам местных, проблема только усугубляется.

Телеканал отмечается, что неясно, кто отвечает за эту территорию, поскольку свалка находится на границе города и области. Жители требуют от местных властей очистить территорию и установить камеры видеонаблюдения для предотвращения дальнейших нарушений. Вопрос о том, какой акимат должен заняться проблемой, пока остается открытым.

Ранее полиция показала лица алматинцев, мусорящих в городе. 

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