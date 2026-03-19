Смертельное ДТП произошло в Карагандинской области

Три человека погибли 19 марта по дороге из Балхаша в Караганду, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в 40 км от поселка Акчатау, передает "КТК". 30-летний водитель Chevrolet Cobalt ехал из Балхаша в Караганду, но на затяжном повороте не справился с управлением. В результате – автомобиль опрокинулся.

Сам водитель и его пассажиры, 32 лет и 61 года, погибли на месте. В полиции выясняют причины.

"Выдвигаются сразу несколько версий, в том числе несоблюдение скоростного режима и гололед", – говорится в репортаже.

