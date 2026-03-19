Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Карагандинской области

Трасса Балхаш - Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 02:55 Фото: Zakon.kz
Три человека погибли 19 марта по дороге из Балхаша в Караганду, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в 40 км от поселка Акчатау, передает "КТК". 30-летний водитель Chevrolet Cobalt ехал из Балхаша в Караганду, но на затяжном повороте не справился с управлением. В результате – автомобиль опрокинулся.

Сам водитель и его пассажиры, 32 лет и 61 года, погибли на месте. В полиции выясняют причины.

"Выдвигаются сразу несколько версий, в том числе несоблюдение скоростного режима и гололед", – говорится в репортаже.

Почти три кг психотропных веществ изъяли на днях у клиента такси в Караганде.

