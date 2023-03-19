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54-летняя жительница Туркестанской области родила мальчика

54-летняя жительница Туркестанской области родила мальчика Фото: pixabay
В Туркестанской области женщина родила здорового малыша с помощью ЭКО. Новоявленной маме – 54 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области, вес новорожденного мальчика 4510 г. Малыш родился при помощи кесарева сечения в Ордабасинской центральной районной больнице.


Мама и малыш чувствуют себя хорошо, отмечают в акимате региона. Это уже второй ребенок жительницы региона. Первого она родила в 51 год.

23 февраля в Караганде сотрудники полиции приняли роды у женщины прямо в патрульной машине. После маму и новорожденную девочку благополучно доставили в больницу.

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