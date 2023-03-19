Правительство Казахстана подаст в отставку

Правительство Казахстана уйдет в отставку, заявил премьер-министр Алихан Смаилов представителям СМИ на избирательном участке 111 в Национальной академической библиотеке, сообщает Zakon.kz





"Перед вновь избранным Мажилисом правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. До тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром - это решать президенту и Мажилису. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий. Мы всегда готовы работать на благо государства", - сказал Смаилов.





Он отметил, что в прошлом году правительство было в очень сложных условиях.





"Тем не менее мы сумели обеспечить реальный рост экономики на 3,2%. При этом два международных агентства подтвердили наш суверенный инвестиционный рейтинг, даже улучшили прогноз. В целом считаю, что в прошлом году, несмотря на сложные условия, экономика наша сумела устойчиво развиваться", - резюмировал премьер.



