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Правительство Казахстана подаст в отставку

Правительство Казахстана подало в отставку Фото: пресс-служба премьер-министра
Правительство Казахстана уйдет в отставку, заявил премьер-министр Алихан Смаилов представителям СМИ на избирательном участке 111 в Национальной академической библиотеке, сообщает Zakon.kz

"Перед вновь избранным Мажилисом правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. До тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром - это решать президенту и Мажилису. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий. Мы всегда готовы работать на благо государства", - сказал Смаилов.

Он отметил, что в прошлом году правительство было в очень сложных условиях.

"Тем не менее мы сумели обеспечить реальный рост экономики на 3,2%. При этом два международных агентства подтвердили наш суверенный инвестиционный рейтинг, даже улучшили прогноз. В целом считаю, что в прошлом году, несмотря на сложные условия, экономика наша сумела устойчиво развиваться", - резюмировал премьер.

19 марта в Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты. Президент Казахстана отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби.

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