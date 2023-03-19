Ерлан Карин о выборах: Реформы нашли отклик в обществе

Государственный советник РК Ерлан Карин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов и дал комментарии по процессу журналистам, сообщает Zakon.kz.

По словам Ерлана Карина, все выборы имеют важное значение, поскольку избиратели, простые граждане получают возможность участвовать в процессе принятия решений, влиять на принимаемые решения.

"Нынешние выборы тем более имеют очень важное значение, поскольку они проходят по новым правилам, и у нас не просто избирается Парламент по новым правилам, по новым нормам. У нас избирается Парламент с новыми, другими полномочиями. Поэтому эти выборы имеют большое кардинальное значение". Ерлан Карин

Госсоветник напомнил, что предпосылки этих выборов были заложены в прошлогоднем мартовском Послании президента, в его программе реформ.

Эти выборы должны создать условия для дальнейшей реализации реформ. Предполагается, что в результате этих выборов расширится общественно-политическое поле.

Он также ответил на вопрос о большом количестве желающих стать депутатами.

"В первую очередь это свидетельствует о том, что эти реформы нашли отклик в обществе и поддержку. Если такое большое количество людей сегодня выдвинулись в одномандатных округах, участвовали в агитационной кампании различных политических партий, это говорит о том, что реформы президента вызвали большой интерес и поддержку в обществе, и эти реформы вселяют определенную надежду. И я надеюсь, что эти выборы дадут еще один новый импульс намеченным реформам". Ерлан Карин

Он также пояснил, как президент Токаев относился к предвыборной гонке. По словам Карина, глава государства вышел из рядов партии AMANAT, а позже предложил внести изменения в законы о запрете акимам возглавлять местные филиалы партий.

"Все это в совокупности направлено на то, чтобы исполнительная власть максимально была дистанцирована от выборных процессов, поэтому на данный момент президент не является членом политической партии, он наблюдает за процессом, так же как и все другие избиратели". Ерлан Карин

Он также прокомментировал будущую отставку Правительства. Ерлан Карин заявил, что сначала нужно дождаться окончания выборов. Все произойдет по установленным процедурам.