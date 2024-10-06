Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по строительству АЭС

Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

По словам Ерлана Карина, сегодняшний день очень важен с точки зрения определения перспектив нашей страны. На любой референдум, безусловно, всегда выносятся исключительно важные вопросы.

Фото: Zakon.kz

"Я бы еще со своей стороны отметил важность не только того вопроса, который выносится на референдум, но и сам факт его проведения. Для меня, как политического эксперта, в первую очередь, потому что на пространстве СНГ и Центральной Азии, Казахстан – первая и единственная страна, которая проводит референдум по такому вопросу. Наверное, не только в СНГ, но и в широком геополитическом нашем окружении", – поделился своим видением эксперт.

Помимо этого спикер рассказал, почему пришел голосовать так рано.

Фото: Zakon.kz

"Я всегда утром прихожу (голосовать). Это у меня, наверное, не то чтобы традиция или привычка. Во-первых, удобно ранним утром прийти, проголосовать и заняться уже своими делами. Я как раз после назначил встречу с друзьями в кофейне. Я всегда так делаю. Но еще как-то так с детства сложилось, что в день голосования прихожу ранним утром. Это привычка уже, честно говоря", – сказал Карин.

Ранее премьер-министр Казахстана проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

