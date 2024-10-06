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Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по строительству АЭС

Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по строительству АЭС , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:16 Фото: Zakon.kz
Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

По словам Ерлана Карина, сегодняшний день очень важен с точки зрения определения перспектив нашей страны. На любой референдум, безусловно, всегда выносятся исключительно важные вопросы.

Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по строительству АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:16

Фото: Zakon.kz

"Я бы еще со своей стороны отметил важность не только того вопроса, который выносится на референдум, но и сам факт его проведения. Для меня, как политического эксперта, в первую очередь, потому что на пространстве СНГ и Центральной Азии, Казахстан – первая и единственная страна, которая проводит референдум по такому вопросу. Наверное, не только в СНГ, но и в широком геополитическом нашем окружении", – поделился своим видением эксперт.

Помимо этого спикер рассказал, почему пришел голосовать так рано.

Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по строительству АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:16

Фото: Zakon.kz

"Я всегда утром прихожу (голосовать). Это у меня, наверное, не то чтобы традиция или привычка. Во-первых, удобно ранним утром прийти, проголосовать и заняться уже своими делами. Я как раз после назначил встречу с друзьями в кофейне. Я всегда так делаю. Но еще как-то так с детства сложилось, что в день голосования прихожу ранним утром. Это привычка уже, честно говоря", – сказал Карин.

Ранее премьер-министр Казахстана проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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