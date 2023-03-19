Проголосовал не за того: можно ли поменять свой бюллетень

Председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Айгуль Калыкова заявила, что каждый избиратель имеет право один раз поменять свой бюллетень, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При этом она уточнила, что поменять бюллетень можно будет до того, как он попал в урну.

"Если сам избиратель увидел свою ошибку, то он может подойти с этим бюллетенем и сказать, что не туда поставил галочку, тогда ему могут поменять бюллетень. Тогда первый бюллетень засчитают как испорченный, и он будет погашаться вместе с неиспользованными". Айгуль Калыкова

Председатель ТИК добавила, что поменять бюллетень можно только один раз.

19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Президент Касым-Жомарт Токаев уже отдал свой голос на избирательном участке №502.