Явка на выборах в Мажилис в Казахстане составила 14,21%

На 10:10 бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки, говорится в информации ЦИК РК 19 марта, сообщает Zakon.kz.

В том числе:



1. по Абайской области – 15,13%

2. по Акмолинской области – 15,61%

3. по Актюбинской области – 12,44%

4. по Алматинской области – 15,32%

5. по Атырауской области – 12,94%

6. по Западно-Казахстанской области – 12,96%

7. по Жамбылской области – 16,54%

8. по Жетысуской области – 15,93%

9. по Карагандинской области – 16,31%

10. по Костанайской области – 16,23%

11. по Кызылординской области – 12,64%

12. по Мангистауской области – 12,36%

13. по Павлодарской области – 16,49%

14. по Северо-Казахстанской области – 15,93%

15. по Туркестанский области – 15,62%

16. по Улытауской области – 16,38%

17. по Восточно-Казахстанской области – 16,11%

18. по городу Астана – 13,58%

19. по городу Алматы – 8,51%

20. по городу Шымкент – 12,57%

Фото: ЦИК РК

Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 и 20:10 по времени столицы.



19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Президент Касым-Жомарт Токаев уже отдал свой голос на избирательном участке №502.

