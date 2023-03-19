Явка на выборах в Мажилис в Казахстане составила 14,21%
В том числе:
1. по Абайской области – 15,13%
2. по Акмолинской области – 15,61%
3. по Актюбинской области – 12,44%
4. по Алматинской области – 15,32%
5. по Атырауской области – 12,94%
6. по Западно-Казахстанской области – 12,96%
7. по Жамбылской области – 16,54%
8. по Жетысуской области – 15,93%
9. по Карагандинской области – 16,31%
10. по Костанайской области – 16,23%
11. по Кызылординской области – 12,64%
12. по Мангистауской области – 12,36%
13. по Павлодарской области – 16,49%
14. по Северо-Казахстанской области – 15,93%
15. по Туркестанский области – 15,62%
16. по Улытауской области – 16,38%
17. по Восточно-Казахстанской области – 16,11%
18. по городу Астана – 13,58%
19. по городу Алматы – 8,51%
20. по городу Шымкент – 12,57%
Фото: ЦИК РК
Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 и 20:10 по времени столицы.
19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Президент Касым-Жомарт Токаев уже отдал свой голос на избирательном участке №502.