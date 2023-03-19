Председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Айгуль Калыкова рассказала, можно ли делать селфи с бюллетенями на избирательных участках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, если фотография делается на память и после не выкладывается в соцсети, то в этом случае никаких запретов нет.

"Если селфи будет выложено в соцсети, то в зависимости от того, что было на этом бюллетене. К примеру, если были поставлены галочки, то при определенных обстоятельствах это может быть приравнено к агитации. Поэтому здесь нужно по каждому частному случаю смотреть". Айгуль Калыкова

Председатель ТИК уточнила, что разбираться по данным инцидентам будет не территориальная комиссия, а органы прокуратуры.

Ранее в Территориальной избирательной комиссии рассказали, можно ли попросить новый бюллетень, если случайно проголосовал не за того кандидата.

19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. На 10:00 явка избирателей составила 14,21%.