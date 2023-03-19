Зампред ЦИК РФ о выборах: Чтобы грамотно оценивать, нужно знать законодательство

Зампред ЦИК России Николай Булаев, который прибыл в Казахстан в качестве наблюдателя на выборах, отметил: чтобы грамотно оценивать все, что происходит на избирательном участке, нужно знать законодательство, сообщает Zakon.kz.

Николай Булаев вместе с командой российских наблюдателей посетил насколько участков. Нарушений они не зафиксировали. Он отметил четкую и соответствующую закону организацию и грамотную работу избирательных комиссий. Журналисты поинтересовались, почему зачастую на выборах местные наблюдатели заявляют о множествах нарушений, а российские – дают высокую оценку выборам в Казахстане.

"Наблюдение – это очень сложный процесс. Чтобы грамотно оценивать все, что происходит на избирательном участке, нужно знать избирательное законодательство. И нужно понимать все, что происходит на участке. Я никого не обвиняю, но много работаю с наблюдателями и знаю, что наблюдатель, который не очень хорошо знает законодательство, может совершенно неточно, не умышленно, а по незнанию, интерпретировать то, что происходит на избирательном участке. Допустим, муж пришел с женой, инвалид, супруга взяла бюллетень и пошла опустить. Считают, что двойное голосование. Но он не может подъехать. Ему хочется проголосовать, он пришел на участок. Случаев бывает десятки, если не сотни. И очень важно правильно их интерпретировать". Николай Булаев

Он отметил, что в бюллетенях 37 человек, и это серьезный выбор.

"Ошибка будет дорого стоить для тех, кто пришел на выборы и кто живет в стране. Люди думают, осознанно выбирают, и это нравится. Погода сегодня интересная, снежная. Мне кажется, настроение у все хорошее, несмотря на серьезность выборов. Из того, что мы видим сегодня в Казахстане, это абсолютная уверенность в людях, спокойствие и понимание того, как страна должна жить завтра. Исходя из этого, люди и делают выбор в пользу кандидатов". Николай Булаев

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье, 19 марта. В 07:00 открылось большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

