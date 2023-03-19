Зульфия Сулейменова прокомментировала будущую отставку Правительства

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала, как относится к отставке Правительства после выборов в Мажилис, учитывая, что она недавно получила должность, сообщает Zakon.kz.

Зульфия Сулейменова проголосовала на выборах и ответила на вопрос журналистов о своих планах после отставки Правительства.





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"Если оценят те усилия, которые были приложены за последние 2,5 месяца, и посчитают, что необходимо оставить и дать еще возможность дальше продолжить меры, которые предпринимались, я буду очень рада, я скажу: " Большое спасибо". Если скажут спасибо, то я тоже поблагодарю. Я спокойно отношусь к данной ситуации, поэтому, если дадут вторую возможность, я продолжу, но если скажут: "спасибо", то, в принципе, мне есть чем заняться. Одно из интересных направлений – это наука. У меня уже давно стоит задача повысить свой индекс Хирша, у меня он 2, я бы хотела больше публиковаться, больше заниматься исследованиями. Сейчас немножко по времени не получается, поэтому, если освободят, то мне есть чем заняться". Зульфия Сулейменова

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что после выборов Правительство подаст в отставку.

19 марта в Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты. Президент Казахстана отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби.