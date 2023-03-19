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Роналду помог "Аль-Насру" выиграть 15-й матч в чемпионате Саудовской Аравии

Футбол Гол Роналду Фото: twitter/AlNassrFC_EN
Гол португальца Криштиану Роналду со штрафного помог его команде "Аль-Наср" переиграть "Абха" в рамках игр футбольного чемпионата Саудовской Аравии. Данная победа дружины Роналду стала 15-й в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

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Поединок прошел в Эр-Рияде и завершился волевой победой "Аль-Насра" со счетом 2:1. Хозяев поля своими голами порадовали Криштиану Роналду и бразилец Андерсона Талиска. На 79-й минуте португалец сравнял счет дальним ударом со штрафного. А на 86-й минуте Талиска вывел хозяев вперед, реализовав 11-метровый удар.


Этот гол стал восьмым на счету Роналду в форме "Аль-Насра", также в его активе две голевые передачи. Тем самым Криштиану прервал свою безголевую серию из трех игр. После 15-й победы в сезоне "Аль-Наср" находится на втором месте таблицы, набрав 49 очков. Впереди "Аль-Иттихад", у которого на один балл больше. 


Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце 2022 года с контрактом на два года. Зарплата португальца с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. На данный момент Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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