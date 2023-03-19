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Жумангарин прокомментировал вопрос о ценах на продукты и инфляции после выборов

инфляция, цены Фото: primeminister.kz
Министра торговли и интеграции Серика Жумангарина попросили прокомментировать вопрос о новом витке инфляции и повышении цен на продукты после выборов, сообщает Zakon.kz.

Жумангарин ответил, что когда он приступил к своим обязанностям, ему сказали, что у него нет другой задачи, кроме как остановить инфляцию. По мнению министра, семь месяцев он только этим вопросом и занимается. 

"Я не совсем доволен результатом, сразу скажу. В прошлом году в сентябре пришел, в конце года инфляция за 20% ушла, причем продуктовая – за 21%. Но работа проводилась системно, нам удалось создать запасы продуктов, более 140 тыс. тонн. На конец февраля мы увидели впервые дефляцию. Теперь задача это сохранить. Я считаю, что вопрос инфляции лежит в корне: нужно развивать собственное производство". Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин

Уровень инфляции по итогам 2022 года озвучили в Нацбанке РК. 

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