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Наблюдатели прокомментировали ход выборов в Алматы

урна, бюллетень, кабинка Фото: Zakon.kz
Руководитель школы наблюдателей Александр Братенков рассказал о выявленных нарушениях на избирательных участках Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В целом он отметил, что выборы проходят достаточно организованно. На данный момент грубых нарушений не выявлено.

"Но были отдельные моменты. На 74 участке Алмалинского района одна из доверенных лиц занималась скрытой агитацией в пользу одного из кандидатов в депутаты. На 203 участке тоже произошла конфликтная ситуация, когда один из избирателей начал открыто протестовать против того, чтобы включили в бюллетень одну из партий и одного из кандидатов", – рассказал Александр Братенков.

Руководитель школы наблюдателей заверил, что такие ситуации бывают. И в этом случае задача наблюдателей – стабилизировать ситуацию и с правовой позиции обеспечить легитимность всего избирательного процесса.

Ранее председатель ТИК Алматы прокомментировала нахождение двух избирателей в одной кабинке. 

Айгуль Калыкова рассказала, что избиратель поранил руку и вместе с ним в кабинку зашла его супруга, которая помогала ему проголосовать. Это не считается нарушением.

19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. На 10:00 явка избирателей составила 14,21%.

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