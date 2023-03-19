Названы семь пылесборников в квартире

Во время уборки в первую очередь стоит обратить внимание на плафоны и абажуры, поскольку они быстро накапливают пыль из-за сложных форм и рельефных покрытий, сообщает Zakon.kz.

Дальше в списке идут книги. Собственная библиотека является мощным пылесборником. Кроме того, в тройке оказались открытые форточки. Грязь с улицы оседает на внутренней части окна. Затем в рейтинге идут шторы и тюль, а также мягкие игрушки.

Мягкие игрушки являются "идеальным" предметом для сбора пыли. Их следует регулярно стирать или отдавать в химчистку, пишет Vnimanie.pro.

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, какие семена нужно прорастить в марте, чтобы пересадить растения в грядки и получить вкусный урожай.

