Как подготовить автомобиль к зиме

Риск аварий и поломок в зимнее время года суще­ственно возрастает. Поэтому опытные автомобилисты готовятся к холодам заранее. На что в первую очередь стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме, в материале Zakon.kz

Поменяйте шины

Если ваша машина вдруг каким-то образом оказалась на летней резине в середине зимы там, где дороги покрыты снегом и льдом, то исполь­зовать ее стоит лишь для одной цели – чтобы очень аккуратно доехать до ближай­шего шино­монтажа. Причем крайне жела­тельно, чтобы маршрут до него был коротким и не прохо­дил по ожив­ленным улицам или шоссе. Потому что вероят­ность аварии на летних шинах зимой возра­стает многократно.

Чтобы не подвергать себя ненужному риску, просто позаботь­тесь о зимних шинах заранее. Если их у вас нет, купите комплект новых покрышек, не дожидаясь первого снегопада и, как следствие, резкого скачка цен на них.

Подкрасьте сколы и царапины

Зимняя влага, особенно когда ее обильно разбав­ляют дорожными реагентами, резко ускоряет процессы коррозии металла. Поэтому перед зимой лучше убрать все огрехи лако­красочного покрытия, появив­шиеся за летний сезон, – сколы от летев­ших с дороги камешков, царапины, полученные на парковках. Так машина не только станет симпатичнее, но и будет лучше защищена.

Если на приведение кузова в состояние "как новый" нет времени или средств, купите пробник краски и подкрасьте все повреж­денные места кисточкой или маркером, отложив визит к автомалярам до весны. Тем более что зимой дороги посыпают не только солью, но и песком – после зимы на капоте и крыльях, увы, наверняка появятся новые дефекты.

Осмотрите автомобиль снизу – в каком состоянии защитное покрытие? Если оно тоже повреждено, лучше сделать перед зимой допол­нитель­ную анти­коррозийную обработку: порогам, колесным аркам, да всему днищу от реагентов и песка достается еще сильнее, чем видимой части кузова.

Приведите в порядок стекла

Скол на лобовом стекле, мирно существо­вавший несколько месяцев где-то сбоку от направ­ления взгляда водителя, одним морозным утром может пре­вратиться в неприятную трещину. А трещина – вдруг располз­тись от края до края.

Можно, конечно, ездить с трещинами на стекле, но пройти техосмотр с ними уже не получится. А главное, трещины ухудшают обзор­ность и портят щетки стекло­очистителя. Поэтому такое стекло нужно или восстанав­ливать – в специали­зиро­ванных сервисах сколы и трещины умеют заделы­вать так, что они становятся почти незаметными, или ставить новое – если дефект оказы­вается перед глазами водителя.

Также перед зимой, характерной коротким световым днем, нужно как следует очистить стекла изнутри. В хорошую погоду они могут казаться безупреч­ными, однако на их внутренней поверх­ности постепенно образуется тонкий налет жира, грязи и веществ, выделяемых интерьер­ным пластиком при нагрева­нии салона на солнцепеке. И ночью в свете встречных фар такое стекло станет мутным – так ездить некомфортно и небезопасно.

Просто стереть налет мокрой губкой не получится – лучше использовать специ­альные очисти­тели для стекол и тряпки, не остав­ляющие ворса. Поверьте, сделав это, вы будете поражены результатом.

Проверьте систему отопления

Отказавшая в мороз "печка" быстро поставит крест на вашей поездке. Даже если вы, хорошо одевшись, не замерз­нете сами, то замерзнут окна. Точнее, на холодном стекле будет застывать влага, неизбежно выделя­емая человеком при дыхании. Победить это можно только нагревом салона и стекол до комфортной температуры.

Поэтому перед первыми холодами включите климати­ческую систему на подогрев и посмотрите, насколько интен­сивный и теплый поток воздуха идет из дефлекторов. Если его температура явно ниже ожидаемой, то виноваты могут быть воздуш­ные пробки в системе охлаж­дения двигателя или неисправ­ность управ­ляющих механизмов – заслонок, крана отопителя. Когда воздух горячий, но дует слабо, проблема может быть с вентиля­тором "печки", а также из-за салонного фильтра – за лето тот мог забиться пылью, пыльцой или пухом.

Отрегулируйте фары

Проверьте, все ли лампочки на машине работают так, как им положено. Замените пере­горевшие, если таковые нашлись, и купите несколько штук про запас. А заодно изучите инструкции по их замене, чтобы неожиданно погасший в пути фонарь не стал для вас проблемой. В современных автомобилях лампы меняются довольно легко, это несложно сделать самостоятельно.

Отдельное внимание нужно уделить фарам головного света. Прежде всего, они должны быть правильно отрегу­лиро­ваны. Чтобы, с одной стороны, светить максимально эффективно, с другой – не слепить встречных водителей. Регулировку можно сделать в любом сервисе, имеющем специаль­ную установку для контроля светового пучка.

