Как подготовить автомобиль к зиме
Поменяйте шины
Если ваша машина вдруг каким-то образом оказалась на летней резине в середине зимы там, где дороги покрыты снегом и льдом, то использовать ее стоит лишь для одной цели – чтобы очень аккуратно доехать до ближайшего шиномонтажа. Причем крайне желательно, чтобы маршрут до него был коротким и не проходил по оживленным улицам или шоссе. Потому что вероятность аварии на летних шинах зимой возрастает многократно.
Чтобы не подвергать себя ненужному риску, просто позаботьтесь о зимних шинах заранее. Если их у вас нет, купите комплект новых покрышек, не дожидаясь первого снегопада и, как следствие, резкого скачка цен на них.
Подкрасьте сколы и царапины
Зимняя влага, особенно когда ее обильно разбавляют дорожными реагентами, резко ускоряет процессы коррозии металла. Поэтому перед зимой лучше убрать все огрехи лакокрасочного покрытия, появившиеся за летний сезон, – сколы от летевших с дороги камешков, царапины, полученные на парковках. Так машина не только станет симпатичнее, но и будет лучше защищена.
Если на приведение кузова в состояние "как новый" нет времени или средств, купите пробник краски и подкрасьте все поврежденные места кисточкой или маркером, отложив визит к автомалярам до весны. Тем более что зимой дороги посыпают не только солью, но и песком – после зимы на капоте и крыльях, увы, наверняка появятся новые дефекты.
Осмотрите автомобиль снизу – в каком состоянии защитное покрытие? Если оно тоже повреждено, лучше сделать перед зимой дополнительную антикоррозийную обработку: порогам, колесным аркам, да всему днищу от реагентов и песка достается еще сильнее, чем видимой части кузова.
Приведите в порядок стекла
Скол на лобовом стекле, мирно существовавший несколько месяцев где-то сбоку от направления взгляда водителя, одним морозным утром может превратиться в неприятную трещину. А трещина – вдруг расползтись от края до края.
Можно, конечно, ездить с трещинами на стекле, но пройти техосмотр с ними уже не получится. А главное, трещины ухудшают обзорность и портят щетки стеклоочистителя. Поэтому такое стекло нужно или восстанавливать – в специализированных сервисах сколы и трещины умеют заделывать так, что они становятся почти незаметными, или ставить новое – если дефект оказывается перед глазами водителя.
Также перед зимой, характерной коротким световым днем, нужно как следует очистить стекла изнутри. В хорошую погоду они могут казаться безупречными, однако на их внутренней поверхности постепенно образуется тонкий налет жира, грязи и веществ, выделяемых интерьерным пластиком при нагревании салона на солнцепеке. И ночью в свете встречных фар такое стекло станет мутным – так ездить некомфортно и небезопасно.
Просто стереть налет мокрой губкой не получится – лучше использовать специальные очистители для стекол и тряпки, не оставляющие ворса. Поверьте, сделав это, вы будете поражены результатом.
Проверьте систему отопления
Отказавшая в мороз "печка" быстро поставит крест на вашей поездке. Даже если вы, хорошо одевшись, не замерзнете сами, то замерзнут окна. Точнее, на холодном стекле будет застывать влага, неизбежно выделяемая человеком при дыхании. Победить это можно только нагревом салона и стекол до комфортной температуры.
Поэтому перед первыми холодами включите климатическую систему на подогрев и посмотрите, насколько интенсивный и теплый поток воздуха идет из дефлекторов. Если его температура явно ниже ожидаемой, то виноваты могут быть воздушные пробки в системе охлаждения двигателя или неисправность управляющих механизмов – заслонок, крана отопителя. Когда воздух горячий, но дует слабо, проблема может быть с вентилятором "печки", а также из-за салонного фильтра – за лето тот мог забиться пылью, пыльцой или пухом.
Материал по теме
Отрегулируйте фары
Проверьте, все ли лампочки на машине работают так, как им положено. Замените перегоревшие, если таковые нашлись, и купите несколько штук про запас. А заодно изучите инструкции по их замене, чтобы неожиданно погасший в пути фонарь не стал для вас проблемой. В современных автомобилях лампы меняются довольно легко, это несложно сделать самостоятельно.
Отдельное внимание нужно уделить фарам головного света. Прежде всего, они должны быть правильно отрегулированы. Чтобы, с одной стороны, светить максимально эффективно, с другой – не слепить встречных водителей. Регулировку можно сделать в любом сервисе, имеющем специальную установку для контроля светового пучка.
Ранее Zakon.kz поговорил с автоэкспертом и выяснил, как подготовить электрокар к холодам.