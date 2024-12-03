Оксана Самойлова исполнила мечту матери

У матери российской бизнесвумен и блогера Оксаны Самойловой сегодня, 3 декабря 2024 года, день рождения. Об этом событии жена рэпера Джигана рассказала в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

В связи с радостным событием Оксана исполнила мечту матери – собрала всю свою большую семью за одним столом.

"Сегодня 3 декабря, а это значит, что сегодня день рождения у нашей мамы. Просто хочу, чтобы ты своим безумным смехом радовала нас и дальше. Очень тебя любим, и спасибо, что научила нас – всех своих детей – быть настоящей семьей, где все поддерживают и любят друг друга, где все всегда вместе и мчатся на помощь в любой ситуации. Мы обязательно передадим это все своим детям, и я знаю, что это была твоя самая главная мечта в жизни – чтобы все твои дети и внуки собирались вместе за одним столом. Кажется, у тебя все получилось... Очень любим тебя и поздравляем с днем рождения", – трогательно обратилась к маме Самойлова.

Подписчики Оксаны, которых у нее 16,6 млн, тоже присоединились к поздравлениям и пожелали родительнице блогера здоровья:

"Ура мамочке! С днем рождения!"

"Здоровья вашей маме и всем мамам этого мира".

"С днем рождения, мамочку! Здоровья и радости долгие лета!"

"Поздравляю маму с днем рождения, главное – здоровья, а остальное все есть".

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