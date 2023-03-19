Деятель культуры о выборах: Должно быть понимание: государство – это я

О том, почему необходимо идти на выборы и как преодолеть политическую пассивность казахстанского общества, рассказал директор ГККП "Музыкальный театр юного зрителя", заслуженный деятель РК Асхат Маемиров, передает Zakon.kz.

Как отметил директор Музыкального театра юного зрителя, заслуженный деятель РК Асхат Маемиров, для его семьи выборы – это уже традиция.



"Мы обязательно идем голосовать. То есть, это не только для политической жизни государства событие, но и для нашего маленького "государства" тоже важный момент. Сегодня мы пошли голосовать вместе – и я, и мой сын, и невестка". Асхат Маемиров

Он также отметил, что возлагает большие надежды на новый состав Мажилиса, который будет сформирован по итогам выборов.

"В моем понимании это будет новый Парламент Нового Казахстана, не только на словах, но и по сути, и по содержанию. Очень надеюсь, что избранные сегодня депутаты оправдают доверие народа. Есть такая формула: сильный президент, влиятельный Парламент и подотчетное правительство. Если наше государство будет развиваться по такому принципу, думаю, мы будем на достойном месте в мировом сообществе, среди развитых стран". Асхат Маемиров

Заслуженный деятель РК рассказал, что летом они так же всей семьей голосовали на референдуме за поправки в Конституцию и теперь голосуют за продолжение курса демократических реформ.

На вопрос, как преодолеть политическую пассивность, доставшуюся казахстанскому обществу в наследство от советской системы, Асхат Маемиров рекомендовал сделать все, что должен делать настоящий гражданин своей страны.

"У каждого гражданина должно быть внутреннее понимание: "государство – это я". Потому что без этого существование полноценного гражданина невозможно. В политической жизни страны необходимо активно участвовать. Еще в начале XX века наш "учитель нации" Ахмет Байтурсынов сказал, что выборы – это твой голос. Поэтому обязательно нужно показать этот голос, проявить свою волю гражданина". Асхат Маемиров

Он также отметил, что на том участке, где он голосовал с семьей, была высокая активность избирателей.

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. По данным ЦИК РК, на 14.10 явка избирателей составила 46,84%.