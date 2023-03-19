Дэвид Бекхэм трогательно поздравил супругу

Английский футболист Дэвид Бекхэм 19 марта оставил трогательное сообщение на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году международный День матери выпал на 19 марта. В связи с этим Дэвид опубликовал обращение к жене – Виктории Бекхэм.

"Я встретил женщину, которая не только сильна и целеустремлена, но и самая замечательная мама для моих детей. Она вдохновляет их и самое главное – наполняет любовью каждую минуту каждого дня. Спасибо за все", – говорится в сообщении Бекхэма.





17 марта Бекхэм поделился с подписчиками видео тренировки с женой в зале.