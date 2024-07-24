Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дэвид Бекхэм трогательно обратился к 76-летнему отцу

Дэвид Бекхэм трогательно обратился к 76-летнему отцу, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 14:35 Фото: Instagram/davidbeckham
Известный английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал архивные фотографии с отцом Дэвидом Эдвардом Аланом Бекхэмом, которого поздравил с 76-летием, сообщает Zakon.kz.

Снимками с родителем именитый спортсмен поделился в Instagram 24 июля 2024 года.

"С днем рождения удивительного отца и дедушку. Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Мы тебя очень любим. Желаю тебе удивительного дня, люблю тебя", – трогательно обратился Дэвид Бекхэм к папе.

Подписчики футболиста присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику крепкого здоровья и счастья.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 14:35
Дэвид и Виктория Бекхэм вновь примерили свои свадебные наряды
, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 14:35

Чуть ранее, 2 июля, Дэвид Бекхэм делился редкими кадрами с 75-летней мамой Сандрой Джоржиной Уэст.

Читайте также

Есмахан и Raim в узком семейном кругу отметили знаменательную дату
Есмахан и Raim в узком семейном кругу отметили знаменательную дату
Олег Газманов рассказал, как отметил 73-летие
Олег Газманов рассказал, как отметил 73-летие
Актер, исполнивший роль Ералаша в &quot;Слово пацана&quot; устал от популярности
16-летний актер, исполнивший роль Ералаша в "Слове пацана", устал от популярности
Динара Халдарова
Бекхэм Дэвид Великобритания 2024 год Футбол Спортсмены Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании несмотря на упреки свекрови
Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании, несмотря на упреки свекрови
Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление
Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: