Дэвид Бекхэм трогательно обратился к 76-летнему отцу
Фото: Instagram/davidbeckham
Известный английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал архивные фотографии с отцом Дэвидом Эдвардом Аланом Бекхэмом, которого поздравил с 76-летием, сообщает Zakon.kz.
Снимками с родителем именитый спортсмен поделился в Instagram 24 июля 2024 года.
"С днем рождения удивительного отца и дедушку. Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Мы тебя очень любим. Желаю тебе удивительного дня, люблю тебя", – трогательно обратился Дэвид Бекхэм к папе.
Подписчики футболиста присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику крепкого здоровья и счастья.
Материал по теме
Дэвид и Виктория Бекхэм вновь примерили свои свадебные наряды
Чуть ранее, 2 июля, Дэвид Бекхэм делился редкими кадрами с 75-летней мамой Сандрой Джоржиной Уэст.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript