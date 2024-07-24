Дэвид Бекхэм трогательно обратился к 76-летнему отцу

Фото: Instagram/davidbeckham

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал архивные фотографии с отцом Дэвидом Эдвардом Аланом Бекхэмом, которого поздравил с 76-летием, сообщает Zakon.kz.

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