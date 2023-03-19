Метель, туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в 10 областях

В РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение в понедельник, 20 марта, сообщает Zakon.kz.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Астане ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 20 марта ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем на юге области +2ºC.



На западе, юге, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-северный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 17 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 18 м/с.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза.

Ранее синоптики рассказывали о погоде в Алматы на неделю: в праздники потеплеет до +19ºC.

