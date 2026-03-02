Гололед, туман, метель и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

В 17 областях Казахстана на 3 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На юге, в предгорных, горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, на юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, временами порывы 15-20 м/с. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ночью временами ожидается сильный снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, временами порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается туман.

В конце дня на западе Атырауской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области туман. Днем на севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Днем временами пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются снег, низовая метель.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются на дорогах гололедица, туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, востоке области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-18 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на горных перевалах области порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель.

В области Абай ожидаются снег, метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее ожидаются снег, метель.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гололед. Ночью и утром туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. В Уральске днем ожидается гололед. Ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, низовая метель, днем на западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в центре, в горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта.