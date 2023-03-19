Наблюдателя из Великобритании впечатлил ход голосования в Астане

Член Парламента Великобритании Даниэль Роберт Кавчински наблюдает за ходом выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Он рассказал журналистам об основных преимуществах этого процесса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роберт Кавчински является первым членом Парламента Великобритании и сегодня наблюдает за ходом выборов депутатов Мажилиса и маслихатов.

"Мы с особым интересом относимся к демократическим процедурам Великобритании и хотим работать в партнерстве с теми странами, которые обеспечивают верховенство права, демократические процессы. Хочу выразить комплимент в адрес казахстанского народа, который за такой короткий период времени после распада Советского Союза смог создать функционирующую демократию". Роберт Кавчински

Он указал на преимущества казахстанских избирательных участков в отличие от британских.

"Есть определенные "фишки" ваших избирательных участков, чего нет у нас. Мне бы хотелось рассказать об этом, когда вернусь в Великобританию. Во-первых, выборы проводятся в воскресенье. У нас всегда выборы проводятся по четвергам, а люди в этот день на работе, заняты другими вопросами. Получается, что у людей больше времени, чтобы принять участие в выборах". Роберт Кавчински

Впечатлило его и наличие медработников на избирательных участках. По его словам, это говорит о заботе об избирателях.

"Я увидел медгруппы во всех избирательных участках, в которых я побывал. Это говорит о том, что ваше государство учитывает определенные обстоятельства, особенно в зимнее время, если пожилые пошли голосовать, а у них проблемы со здоровьем, они могут получить медицинскую помощь. Это будет отражено в моем списке рекомендаций для нашего правительства. Это интересные примеры, которые я увидел в Казахстане. В некоторых избирательных участках играла музыка. Наверное, это делается, чтобы избирательные участки стали приятными для местопровождения". Роберт Кавчински

По его словам, в Великобритании люди выглядят серьезно, никто ни с кем не разговаривает: они приходят, голосуют и уходят.

"В Казахстане же люди друг с другом разговаривали, фотографировались, голосовали, и это делает весь процесс голосования более приятным для самих граждан. Даже семейный дух ощущается. Я не просто наблюдаю, многое узнаю и учусь. Думаю, многому можно поучиться у Казахстана". Роберт Кавчински

В Казахстане сегодня, 19 марта, проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84%.



27 февраля в ЦИКе сообщили, что размер бюллетеней на эти выборы изменится. Кроме того, на выборах будут использованы бюллетени пяти цветов. Зачем это нужно и к чему может привести, можно прочитать здесь.