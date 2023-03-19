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Что делать, если вы не нашли себя в списках избирателей

голосование, Мажилис Фото: Zakon.kz
Некоторые казахстанцы жаловались на то, что не нашли себя в списках избирателей на выборах 19 марта. Ситуацию прояснили в Территориальной избирательной комиссии города Алматы, сообщает Zakon.kz.

К примеру, если гражданин имеет постоянную регистрацию по месту жительства и на избирательном участке не видит себя в списке избирателей, то ему необходимо обратиться в участковую комиссию. Написать заявление о включении в список.

"В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя в границах участковая избирательная комиссия принимает меры для проверки включения гражданина в списки избирателей и избирательного участка в пределах соответствующего региона", – отметили в Территориальной избирательной комиссии города Алматы.

Член участковой избирательной комиссии на основании письменного заявления гражданина проверяет через онлайн-сервис сведения о его регистрации по месту жительства и далее:

  • проходит авторизацию на портале "электронного правительства" с помощью индивидуального идентификационного номера (ИИН);
  • с помощью онлайн-сервиса вводит ИИН гражданина, проверяет его адресные сведения о месте его постоянной регистрации.

После того, как подтверждены сведения о постоянной регистрации по месту жительства заявителя, комиссия принимает решение и включает казахстанца в список избирателей.

"В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя по месту жительства в границах избирательного участка участковая избирательная комиссия согласно пункту 4) статьи 26 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" принимает мотивированное решение об отклонении заявления по включению в список избирателей и выдает заявителю его копию", – говорится в сообщении.

Сведения остаются в истории онлайн-сервиса и используются при рассмотрении оснований для включения (невключения) в список избирателей.

19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка на выборах в Казахстане на 16:10 составила 51,98%.

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