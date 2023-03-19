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Выдали бюллетени для голосования за родственников: Генпрокуратура о нарушениях на выборах

Выдали бюллетени для голосования за родственников: Генпрокуратура о нарушениях на выборах Фото: Zakon.kz
Начальник Управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Азамат Саргазин на телемарафоне рассказал, какие нарушения выявлены в ходе голосования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Саргазин рассказал о нарушениях на избирательных участках.

"Членами комиссий по просьбе избирателей на избирательных участках допущена выдача бюллетеней для голосования за родственников и нарушены требования о равном избирательном праве. Все члены комиссий, выдавшие их, сразу же отстранены от работы на участках. В настоящее время местными прокурорами принимаются меря для привлечения их к административной ответственности по статье 110 Кодекса об административных правонарушениях".Азамат Саргазин

По его словам, за нарушения требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя виновные будут также подвергнуты административному наказанию по статье 108 Кодекса об административных правонарушениях. 

В Казахстане сегодня, 19 марта, проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Явка на выборах в Казахстане на 16.10 составила 51,98%.

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