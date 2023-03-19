Наблюдатель от Кыргызстана: Считаю большим достижением введение графы "Против всех"

Фото: Zakon.kz

Наблюдатель от Кыргызстана, профессор Дипломатической академии при МИД Кыргызстана Ирина Оролбаева заявила, что является большим достижением введение графы "Против всех" в избирательные бюллетени в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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