Сколько казахстанцев проголосовали за рубежом на выборах в Мажилис

По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Это 42% от общего количества избирателей за рубежом. Общее количество избирателей за пределами республики – 12 016 человек.

Также за рубежом завершили работу 11 избирательных участков. Работу продолжают 66 участков.

О ходе голосования за рубежом рассказал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.





"От 12 международных организаций и 41 государства аккредитованы 793 наблюдателя. Наряду с ними в наблюдении за выборами участвуют 236 иностранных журналистов. В Астане и Алматы открыты центры помощи международным наблюдателям и иностранным журналистам, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами. С сегодняшнего утра наблюдатели предоставляют своих спикеров в режиме брифингов и конференций". Роман Василенко

Голосование за рубежом завершится в Сан-Франциско (США) 20 марта в 9:00 по времени Астаны.

За рубежом расположены 77 избирательных участков в 62 государствах.

По состоянию на 18:10 19 марта 2023 года в Казахстане проголосовали 6 390 046 человек, 53,11% от общего числа избирателей.

