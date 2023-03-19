Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сколько казахстанцев проголосовали за рубежом на выборах в Мажилис

Сколько Казахстанцев проголосовали за рубежом на выборах в Мажилис Фото: Zakon.kz
По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Это 42% от общего количества избирателей за рубежом. Общее количество избирателей за пределами республики – 12 016 человек.

Также за рубежом завершили работу 11 избирательных участков. Работу продолжают 66 участков.

О ходе голосования за рубежом рассказал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.


"От 12 международных организаций и 41 государства аккредитованы 793 наблюдателя. Наряду с ними в наблюдении за выборами участвуют 236 иностранных журналистов. В Астане и Алматы открыты центры помощи международным наблюдателям и иностранным журналистам, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами. С сегодняшнего утра наблюдатели предоставляют своих спикеров в режиме брифингов и конференций".Роман Василенко

Голосование за рубежом завершится в Сан-Франциско (США) 20 марта в 9:00 по времени Астаны.

За рубежом расположены 77 избирательных участков в 62 государствах.

По состоянию на 18:10 19 марта 2023 года в Казахстане проголосовали 6 390 046 человек, 53,11% от общего числа избирателей.

Читайте также

Считаю большим достижением введение графы "Против всех": Наблюдатель от Кыргызстана

Лидер НПК проголосовал на выборах

Это возможность народа выразить свое мнение: астанчанка о выборах депутатов в Казахстане

Мухит Турсынали
Выборы в Мажилис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Правительство Казахстана подало в отставку
Правительство Казахстана подаст в отставку
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления