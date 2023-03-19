Как прошли выборы депутатов в Алматы

В 7:00 по всему городу были открыты избирательные участки, доступные для всех голосующих. Самыми первыми отдать свой голос за будущих депутатов пришли курсанты военных училищ, так как их избирательные участки находились при училище, сообщает Zakon.kz.

Также одним из первых голосующих был аким города Алматы Ерболат Досаев с супругой – они всегда очень рано приходят на голосование в день выборов. Вслед за ними в избирательные участки потянулись чиновники, экс-депутаты.

Самыми дисциплинированными избирателями были и остаются алматинцы советской эпохи – заслуженный деятель РК Асылы Осман, писатель Нурлан Оразалин, ученый Торегельды Шарманов и многие другие.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Очень многие алматинцы приходили на выборы в национальной одежде – уйгуры, казаки, казахи. Они воспринимают выборы как праздник для всего Казахстана, тем более в преддверии самого замечательного весеннего нового года Наурыз. Отличись творческие коллективы – к примеру, хор бабушек, которые пришли в национальной одежде. Еще одно яркое появление на избирательном участке – артисты театра, которые нарядились героями казахских детских сказок – Алдас косе и его друзья.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Члены избирательных комиссий тоже проявили гостеприимство – в некоторых участках раздавали наурыз-коже, угощали баурсаками и сладостями, устраивали ярмарки для детей. Традиционно в каждом участке первым голосующим, а также в течение дня раздавали сувениры и дарили подарки. Где-то дарили книжки, бытовую технику молодым, пожилым и детям.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Избирательные участки при Домах школьников или других творческих объектах встречали гостей концертной программой, песнями и танцами. В этом году к выборам отнеслись очень серьезно и хотели создать праздничную атмосферу в городе для избирателей.



В голосовании приняли участие творческие коллективы "МузАрт", "Жигитер", певцы Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева с сыновьями Али Окаповым, Мади Рымбаевым, Парвиз Назаров, Рано Умарова и другие.

Не остались в стороне и именитые спортсмены нашего города – Дмитрий Баландин, Серик Есматов, Кристина Овчинникова, Ислам Байрамуков и многие другие.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что алматинцы приходили на избирательные участки для голосования целыми семьями – были среди них и многодетные, долгожители и почтенные аксакалы.



Очень скоро избирательные участки завершат свою работу и начнется подсчет голосов, который определит будущее нашей страны.