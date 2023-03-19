Как прошли выборы депутатов в Алматы
Также одним из первых голосующих был аким города Алматы Ерболат Досаев с супругой – они всегда очень рано приходят на голосование в день выборов. Вслед за ними в избирательные участки потянулись чиновники, экс-депутаты.
Самыми дисциплинированными избирателями были и остаются алматинцы советской эпохи – заслуженный деятель РК Асылы Осман, писатель Нурлан Оразалин, ученый Торегельды Шарманов и многие другие.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Очень многие алматинцы приходили на выборы в национальной одежде – уйгуры, казаки, казахи. Они воспринимают выборы как праздник для всего Казахстана, тем более в преддверии самого замечательного весеннего нового года Наурыз. Отличись творческие коллективы – к примеру, хор бабушек, которые пришли в национальной одежде. Еще одно яркое появление на избирательном участке – артисты театра, которые нарядились героями казахских детских сказок – Алдас косе и его друзья.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Члены избирательных комиссий тоже проявили гостеприимство – в некоторых участках раздавали наурыз-коже, угощали баурсаками и сладостями, устраивали ярмарки для детей. Традиционно в каждом участке первым голосующим, а также в течение дня раздавали сувениры и дарили подарки. Где-то дарили книжки, бытовую технику молодым, пожилым и детям.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Избирательные участки при Домах школьников или других творческих объектах встречали гостей концертной программой, песнями и танцами. В этом году к выборам отнеслись очень серьезно и хотели создать праздничную атмосферу в городе для избирателей.
В голосовании приняли участие творческие коллективы "МузАрт", "Жигитер", певцы Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева с сыновьями Али Окаповым, Мади Рымбаевым, Парвиз Назаров, Рано Умарова и другие.
Не остались в стороне и именитые спортсмены нашего города – Дмитрий Баландин, Серик Есматов, Кристина Овчинникова, Ислам Байрамуков и многие другие.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Стоит отметить, что алматинцы приходили на избирательные участки для голосования целыми семьями – были среди них и многодетные, долгожители и почтенные аксакалы.
Очень скоро избирательные участки завершат свою работу и начнется подсчет голосов, который определит будущее нашей страны.