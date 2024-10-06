"Будущее за нами, голос за тобой!": депутаты Мажилиса Парламента РК голосуют на референдуме

Депутаты Мажилиса – одни из самых первых граждан, отдавших свой голос на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Практически все избранники народа уже посетили избирательные участки, сообщает Zakon.kz.

Многие из депутатов ведут свои блоги в социальных сетях, а некоторые из них являются, как это принято сейчас называть, "лидерами общественного мнения". На своих страничках депутаты делятся впечатлениями.

Так, мажилисмен Анас Баккожаев написал: "Вчера мои дети сказали мне "Будущее за нами, голос за тобой!". "Сделай правильный выбор". И вот сегодня вместе с детьми я пришел на участок. Призываю всех быть активными! Выбор за вами!".

Фото: Анас Баккожаев/facebook

Депутат Елнур Бейсенбаев на cвоей странице в Facebook отметил: "Создание справедливого Казахстана является краеугольным камнем масштабных реформ в стране. А основа политических реформ – прислушаться к голосу народа в вопросах судьбы, дать ему возможность сделать открытый и справедливый выбор".

Елнур Бейсенбаев/facebook

Депутат Павел Казанцев также делится впечатлениями. "Вот и 6 октября! С утречка – на голосование всей семьей. Важно высказать свое мнение по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Событие важное, каждый голос важен. Настроение праздничное. По традиции после голосования – чашку кофе в уютной кофейне рядом с участком под обсуждение актуального и злободневного".

Павел Казанцев/facebook

Азат Перуашев был одним из первых на своем избирательном участке. На своей странице в Telegram он отметил: "Поздравляю казахстанцев с таким важным событием, от которого зависит будущее нашей энергетики и экономики в целом: войдем ли мы, вместе с передовыми странами, в технологичное и прогрессивное будущее, или останемся в каменно-угольном веке. Выбор делает сам народ Казахстана".

Азат Перуашев/telegram

Депутат и политический деятель Ерлан Саиров также высказал свою гражданскую позицию: "Референдум — признак политического плюрализма, признак политической культуры общества. Через третий референдум в истории Казахстана мы движемся к "институциональной демократии".

Ерлан Сариров/facebook

Ранее мы сообщали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС. После голосования глава государства провел брифинг для представителей отечественных СМИ, где ответил на вопросы и поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума.

Отметим, в Казахстане с 7:00 по местному времени началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции.

