Выборы депутатов: 18 фактов нарушения законодательства выявили в Казахстане

Начальник Управления службы по защите общественных интересов Генепрокуратуры Азамат Саргазин на телемарафоне рассказал о нарушениях в день выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Саргазин озвучил новые цифры по нарушениям в день выборов.

"В продолжение дневного брифинга, если акцентировать внимание на нарушениях законодательства, на сегодняшний день подтверждены факты нарушения требований Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" 19 лицами. 12 из них, как указывалось ранее, связаны с выдачей избирательных бюллетеней для предоставления возможности гражданам голосовать за других людей: Алматинская – 5, ЮКО – 3, Жамбылская – 1, область Жетысу – 2 и по одному факту в Алматы и Шымкенте". Азамат Саргазин

По его словам, члены избирательной комиссии, виновные в данных нарушениях, привлечены к административной ответственности по статье 110 КоАП.





Еще пять фактов, добавил спикер, связаны с голосованием за другого избирателя. Три таких факта выявлены в Алматинский и два – в Северо-Казахстанской области.

"Ответственность граждан, нарушивших требование равного избирательного права, решается в соответствии со статьей 108 КоАП". Азамат Саргазин

Еще два факта – проведение предвыборной агитации в запрещенный период, то есть сегодня, выявлены в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

"Данные действия представляют собой административное правонарушение, предусмотренное статьей 102 КоАП. Один из фактов агитации в период запрещения имел место в ЗКО. А именно, заместителем директора музыкальной школы в Теректинском районе в групповом чате мессенджера WhatsApp осуществлен призыв за одного из кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Куспан А. и кандидата районного маслихата". Азамат Сергазин

Постановлением прокурора района данное лицо в порядке сокращенного производства привлечено к административной ответственности по ст.102 КоАП "Проведение предвыборной агитации в период запрещения – в день выборов", которое предусматривает штраф в размере 15 МРП, или 51 750 тенге.



