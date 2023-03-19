В МВД РК рассказали о происшествиях в день выборов

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на телемарафоне заявил, что в день выборов ситуация в стране стабильная. Между тем он рассказал о нарушениях общественного порядка на отдельных избирательных участках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Султанбаев заявил, что в целом ситуация по стране стабильная. Между тем, по его словам, есть факты нарушений на участках.

"Всего с избирательных участков выведены 32 человека. Основные причины нарушений – воспрепятствование работе членов комиссии, видеосъемка на участке, а также проявление неуважительного отношения к членам избирательных комиссий. В Алматы, Восточно-Казахстанской и области Жетысу зарегистрировано три факта порчи бюллетеня. Зафиксировано 4 факта, когда граждане пришли нетрезвыми на участок в Алматы, Восточно-Казахстанской и области Улытау". Кайсар Султанбаев

По его словам, все виновные привлечены к административной ответственности по статьям 444 и 434 КоАП РК.

Выборы в Мажилис и маслихаты завершены в 15 регионах Казахстана. По данным ЦИК, на момент закрытия там проголосовали 54,09% избирателей.

В Генпрокуратуре заявили о 18 фактах нарушения законодательства в день выборов.