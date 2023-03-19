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Более 600 малышей родились в Казахстане в день выборов

новорожденные Фото: pixabay
19 марта в день выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов в стране родились 609 казахстанцев, из которых 312 мальчиков, 297 девочек, одна двойня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, для пациентов, находившихся сегодня на лечении в стационарах республики, были организованы условия для голосования по месту госпитализации.

"Малышам, родившимся в столь судьбоносную и важную для дальнейшего развития государства дату, пожелаем светлого будущего и крепкого здоровья!"Пресс-служба Минздрава РК

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка на выборах в Казахстане превысила 53%.

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Елена Беляева
Выборы в Мажилис Минздрав РК
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